الاحتلال الاسرائيلي يحلم بمواجهة ايران بألف طعنة

العالم - انقلاب الصورة

وأكد مصدران اميركيان مطلعان ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت قدم للرئيس الاميركي جو بايدن في اجتماعهما في البيت الابيض استراتيجية محددة طويلة الامد لمواجهة ايران وبرنامجها النووي. وقد وصفها مسؤولون اسرائيليون باستراتيجية "الموت بألف جرح" بحيث تقوم بتوجيه آلاف الطعنات الی ايران لانهاء برنامجها النووي وشل قدراتها للوصول لانتاج سلاح نووي".

المسؤولون الاسرائيليون أكدوا ان الاستراتيجية التي قدمها بينيت الی بايدن تتضمن مواجهة ايران من خلال مجموعة من الاجراءات الصغيرة عبر عدة جبهات عسكرية ودبلوماسية بدلاً من توجيه ضربة واحدة درماتيكية.

ويشهد الاسرائيليون بأنفسهم علی وجودهم في كردستان العراق، لم يعد خفياً ما يخططون فأعينهم من هناك علی ايران وقد بات اعلامهم يقر بذاك الحضور الاستخباري والامني بل ينقل أقوال لخبرائهم العسكريين ويكشف عن وجود شركات امنية اسرائيلية.

من دول الخليج الفارسي الی كردستان العراق الی اذربيجان، يمم كيان الاحتلال شطره وهذا ما تراقبه ايران عن كثب وابلغت السلطات الاذربيجانية ان وجود هذا الكيان في اراضيها يشكل خطراً للمنطقة.