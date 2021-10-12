السعودية والجزائر تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

العالم - السعودية

وقالت الخارجية السعودية بحسابها على تويتر، إن وزير الخارجية "فيصل بن فرحان"، التقى وزير المالية الجزائري، "أيمن بن عبد الرحمن"، أمس الاثنين.

وأوضحت أن اللقاء جرى على هامش مؤتمر "حركة عدم الانحياز" في العاصمة الصربية "بلغراد".

وذكرت أنه جرى خلال اللقاء، "استعراض العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها".

ووفقاً لبيان الخارجية السعودية، فإن الجانبين بحثا أيضاً خلال اللقاء "سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين".

وتشهد العلاقات السعودية الجزائرية تطوراً ملحوظاً في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.