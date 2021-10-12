الضفة الغربية والمعادلة في مواجهة الاحتلال؟

العالم -البوصلة

ويسلط برنامج "البوصلة"، الضوء على التقرير الأمني لكيان الاحتلال اظهر تصاعدا في عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبل، حيث تم تنفيذ أكثر من مئتي عملية فلسطينية في الضفة. امور تعني ان حربا حقيقية تدور في الضفة الغربية بعيدا عن اعين الاعلام..

ويبحث برنامج "البوصلة"، في اسباب اتهام الكيان الاسرائيلي لحركة حماس بمحاولة إشعال الضفة؟ كيف يتم قراءة التصعيد في الضفة الغربية؟

كما تطرق البرنامج الى موضوع فيما اذا كان كيان الاحتلال يتخوف من المواجهات في الضفة الغربية اكثر من اي مكان اخر؟ وهل يمكن القول ان السياسة الاسرائيلية في الضفة الغربية قد فشلت؟ وما هي المرحلة القادمة في الضفة الغربية ولماذا تصاعدت العمليات الفلسطينية بعد الحرب الاخيرة على قطاع غزة؟



كما يبحث البرنامج فيما يتعلق بنار المقاومة في الضفة هل من الممكن ان تتصاعد اكثر؟ وكيف يقرأ التخوف الاسرائيلي مما يحدث في الضفة؟ وانه من الملاحظ انه بعد كل عملية فذائية في الضفة تتداعى كل مستوياته الأمنية والسياسية فكيف يمكن تفسير ذلك؟



كما يلقي برنامج"البوصلة" الضوء على الائتلاف الهش الذي يحكم الكيان الاسرائيلي برئاسة بينيت -لابيد سيكون محكوما بالفشل بانسحاب نائب واحد هل هذا سيكون مبررا للابيد لتصعيد التوتر؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " البوصلة "، مع ضيوف الحلقة :

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي

- نهاد ابو غوش مدير مركز المسار للدراسات من رام الله

التفاصيل في الفيديو المرفق ...