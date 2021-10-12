تحالف الفتح: لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا

العالم - العراق

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي، إن "هناك عددا غير قليل من الجماهير خرجت للتصويت في الاقتراع العام، لكنها لم تتمكن بسبب الاجراءات الفنية"، مشيرا الى أن "تحالف الفتح لن يفرط بأي صوت من اصوات جماهير الحشد".

وأضاف، أن "تحالف الفتح لن يتردد في الدفاع عن اصوات الجماهير"، لافتا الى "وجود ارباك واضح في اعلان النتائج، وأنه تم التفاهم مع مفوضية الانتخابات والاتفاق على اجراءات مهمة لضمان الشفافية".

وأكد الأسدي أن "تحالف الفتح لن يتهم احدا في الوقت الحاضر"، لافتا الى أنه "من القضايا التي تم الاتفاق عليها، تسليم شريط الاصوات الى كيانات الاحزاب كما تم الاتفاق مع المفوضية على العد والفرز لمحطة واحدة في كل مركز من الاصوات التي لم تحسب ضمن المعلن".

وشدد الأسدي على ضرورة "أن تعلن المفوضية النتائج بشفافية"، موضحا أن "هناك اكثر من 12 الف محطة سوف تغير النتائج بشكل كبير".

وتابع أنه "اعتراضنا وطعننا في النتائج ليس موجه الى اي كتلة سياسية، ولكن يجب أن تكون النتائج شفافة"، مؤكدا "وجود اشرطة واثباتات عن اصوات ولن تغفل اعيننا عن اي صوت او ورقة".

ودعا الأسدي "جماهير الفتح الى عدم الخروج على القانون، لأن الحشد دافع عن الدولة"، معربا عن امله في أن "تكون الاجراءات شفافة".