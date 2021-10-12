هذا ما قاله وزير الخارجية السوري لنظيره اللبناني في بلغراد..

العالم - سوريا

وأعرب الوزير المقداد عن حرص سوريا على رفاه وتقدم الأشقاء اللبنانيين مؤكداً تقديم المساعدة الممكنة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي مر بها لبنان خلال الفترة الماضية.

بدوره شكر الوزير بوحبيب سوريا على ما تقدمه للبنان وخاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.

كما ناقش الوزيران عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وديارهم وأكد الوزير المقداد بهذا السياق ترحيب سوريا بجميع أبنائها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة طوعية وكريمة لهم مشيراً في هذا الخصوص إلى المراسيم والقوانين التي صدرت لتسهيل تلك العودة.

وطالب المقداد المنظمات الدولية بالقيام بواجبها تجاه اللاجئين السوريين وعدم إعاقة عودتهم إلى وطنهم الأم سوريا.

كما التقى وزير الخارجية والمغتربين مع معاون وزير الخارجية الإيراني سفاري مهدي وتمت مناقشة أوجه التعاون كافة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات السياسية والاقتصادية.

وأعرب معاون الوزير الإيراني عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدة لسوريا ومناقشة جميع الأمور المتعلقة بكيفية تذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

وجدد الوزير المقداد التأكيد على أهمية العلاقات السورية الإيرانية وضرورة تعزيزها في كل المجالات.

حضر اللقاءين من الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وعبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وعمار عوض القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة سوريا في بلغراد وعميد حمدان من السفارة السورية في بلغراد.