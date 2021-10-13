تسجيل 5 خروقات بحرية صهيونية للمياه الإقليمية اللبنانية

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وأفادت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ اللبناني اليوم الأربعاء بأنه بتاريخ 11/10/2021 الساعة 00.06، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي ​المياه​ الإقليمية اللبنانية قبالة ​رأس الناقورة​، لمدة 6 دقائق ولمسافة حوالى 333 مترا.

وأوضحت في بيان أنه بتاريخ 11/10/2021 اعتبارا من الساعة 8.41 ولغاية الساعة 20.40، تم تسجيل /4/ خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا.

ولفتت مديرية التوجيه في قيادة الجيش الى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ الموقتة في لبنان.