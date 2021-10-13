الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تسجيل 5 خروقات بحرية صهيونية للمياه الإقليمية اللبنانية

تسجيل 5 خروقات بحرية صهيونية للمياه الإقليمية اللبنانية
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

سجلت خلال الساعات الأخيرة 5 خروقات بحرية للعدو الصهيوني للمياه الاقلميمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة.

العالم_لبنان

وأفادت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ اللبناني اليوم الأربعاء بأنه بتاريخ 11/10/2021 الساعة 00.06، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي ​المياه​ الإقليمية اللبنانية قبالة ​رأس الناقورة​، لمدة 6 دقائق ولمسافة حوالى 333 مترا.

وأوضحت في بيان أنه بتاريخ 11/10/2021 اعتبارا من الساعة 8.41 ولغاية الساعة 20.40، تم تسجيل /4/ خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا.

ولفتت مديرية التوجيه في قيادة الجيش الى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ الموقتة في لبنان.

روابط ذات صلة

تسجيل 202 إصابة جديدة بـكورونا و4 حالات وفاة في لبنان

السيدنصرالله یدعو لحل ملف الكهرباء والرد على العرض الإيراني

أزمة الكهرباء على حالها في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1400".. فيديو وصور.. إيران تختبر بنجاح مزيداً من منظوماتها المحلية للدفاع الجوي

تسجيل 5 خروقات بحرية صهيونية للمياه الإقليمية اللبنانية

برأسين و6 أرجل.. تعرف على السلحفاة "غريبة الأطوار"

دراسة صادمة: مواد نستعملها يوميا تحمل "رائحة الموت"

أول تعليق من العبادي على نتائج الانتخابات العراقية

سوريا.. بدء تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي