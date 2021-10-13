تسجيل 5 خروقات بحرية صهيونية للمياه الإقليمية اللبنانية

العالم_لبنان
وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء بأنه بتاريخ 11/10/2021 الساعة 00.06، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمدة 6 دقائق ولمسافة حوالى 333 مترا.
وأوضحت في بيان أنه بتاريخ 11/10/2021 اعتبارا من الساعة 8.41 ولغاية الساعة 20.40، تم تسجيل /4/ خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا.
ولفتت مديرية التوجيه في قيادة الجيش الى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.