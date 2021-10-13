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مراسلنا يشرح التغييرات الجديدة في نتائج الانتخابات العراقية + فيديو

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

بغددا (العالم) 2021.10.13 – أكد مراسل قناة العالم في بغداد حدوث تغييرات في عدد المقاعد المكتسبة لدى بعض التيارات السياسية العراقية بعد عملية العد والفرز اليدوي، مشددا على أن توتر سياسي يحكم المشهد بعد رفض العديد من التيارات لنتائج الانتخابات.

العالم - العراق

وفي اتصال مباشر أشار الزميل نويد بهروز إلى حدوث تغيير في النتائج بعد عملية العد والفرز اليدوي.

وأكد مراسلنا حصول تحالف الفتح على عدة مقاعد برلمانية لتصل حصتها إلى عشرين مقعداً بعد أن كانت 16 مقعدا، كما عززت دولة القانون موقعها وبلغت 40 مقعداً بعد أن كانت 38 مقعداً، هذا فيما يبدو أن التيار الصدري تراجع رصيده و فقد مقعدين ليصل إلى 71 مقعدا.

وفيما أشار إلى أنه بعض التيارات الأخرى قد تغيرت نتائجها في الانتخابات، شدد على أن هذه التغييرات إنما هي مؤقتة لأن عملية العد والفرز ما زالت مستمرة.

وأوضح أن نسبة المحطات التي لم يتم عدها وفرزها هي 20 بالمئة، من قرابة 59 ألف محطة، أي حوالي 60 ألف صوت.

وأكد أن هناك تشكيك بأداء مفوضية الانتخابات، وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد هاجمهما وقال إنها لم تتسم بالمصداقية في العملية الانتخابية.

ونوه إلى أنه ومع هذه النتائج من المبكر الحديث عن تحالفات، وأشار إلى أن هناك طعن بالانتخابات وشكوك بالنتائج.

وأضاف أن: العديد من الكتل السياسية ترفض النتائج من الأساس، ولذلك نحن أمام مشوار طويل من التشكيك والتراشق بالمواقف.. هناك توتر سياسي يحكم المشهد العراقي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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مراسلنا يشرح التغييرات الجديدة في نتائج الانتخابات العراقية + فيديو