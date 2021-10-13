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جبهة العمل الاسلامي تستنكر التطبيع بين الخطوط المغربية والعال "الاسرائيلية"

جبهة العمل الاسلامي تستنكر التطبيع بين الخطوط المغربية والعال
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

استنكرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان "اتفاق التعاون بين الخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة العال الإسرائيلية"، معتبرة ذلك "امتدادا لسياسة التطبيع الخيانية المشينة التي سار في ركبها العديد من دول الخليج كرمى لعيون الأميركيين والصهاينة".

العالم _لبنان

وأشارت الجبهة إلى "أن هذا التطبيع الحاصل خيانة لكل الشهداء الأبرار الذين ارتقوا وسقت دماؤهم الزكية أرض الإسراء والمعراج ودفاعا عن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك".

ورأت الجبهة أن "توقيع كل الخائنين المطبعين لن يفت من عضد المجاهدين والمقاومين، بل سيزيدهم إصرارا وتصميما وعزيمة على متابعة مسيرة ذات الشوكة مهما كلف الأمر من التضحيات".

من ناحية أخرى نددت الجبهة "بتمديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية بحق معهد البحوث والدراسات العلمية وبعض العاملين فيه في الشقيقة سوريا"، معتبرة هذا القرار "إرضاء للعدو الصهيوني الغاشم واستمرارا لقانون قيصر الأميركي في فرض الحصار الظالم الجائر على الشقيقة سورية، وطالبت الجبهة "العالم الحر والشرفاء والأحرار في العالم بالعمل على وقف كل الإجراءات التعسفية التي تطال لبنان والشقيقة سورية

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