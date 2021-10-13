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متحدث القضاء الايراني: اغتيال علمائنا النوويين جرى بدعم مباشر من اميركا

متحدث القضاء الايراني: اغتيال علمائنا النوويين جرى بدعم مباشر من اميركا
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ذبيح الله خدائيان بان عمليات اغتيال العلماء النوويين الايرانيين جرت بدعم مباشر من اميركا ومسؤوليها.

العالم - ايران

وقال خدائيان في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاربعاء حول قرار المحكمة الصادر بشان زمرة المنافقين (خلق الارهابية): ان اكثر من 40 عنصرا من المنشقين عن هذه الزمرة وعدد من المواطنين المتضررين من ممارساتها قد طرحوا دعاوى في اطار هذا الملف.

واضاف: ان المحكمة ابلغت قرارها عن طريق وزارة الخارجية ووزارات العدل لدى الدول التي يتواجد فيها عناصر الزمرة.

وتابع المتحدث قائلا: ان المحكمة اصدرت القرار الخاص بالملف وحكمت على متزعم زمرة المنافقين بدفع نحو 7660 مليار تومان للمتضررين والذين تكبدوا خسائر مادية ومعنوية (جراء ممارسات الزمرة) وان القرار ملزم التنفيذ.

*قرار المحكمة حول ملف الشهداء النوويين سيصدر قريبا

وحول نتائج محكمة الدعوى الحقوقية المتعلقة بالشهداء النوويين الايرانيين قال: ان اغتيال علمائنا النوويين جرى بدعم مباشر من اميركا ومسؤوليها.

واضاف: انه في اطار هذا الملف طرحت اسر الشهداء النوويين وعدد من المواطنين الايرانيين الاخرين دعاوى ضد اميركا وتم عقد اخر جلسة للمحكمة وطلب المحامون مهلة لتقديم آخر لوائحهم.

وقال خدائيان: سيتم اصدار الحكم حول هذا الملف في القريب العاجل.

*مشروع تعديل قانون مكافحة المخلين بالنظام الاقتصادي

وفي جانب اخر من تصريحه قال المتحدث باسم السلطة القضائية: انه تم تقديم مشروع تعديل قانون مكافحة المخلين بالنظام الاقتصادي لمجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: ان المشروع قد تم إعداده وهو الان في جدول اعمال مجلس الشورى.

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