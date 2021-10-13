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نولاند تصف محادثاتها في الكرملين بأنها كانت "مثمرة جدا"

نولاند تصف محادثاتها في الكرملين بأنها كانت
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، أن محادثاتها مع ممثلي إدارة الرئيس الروسي كانت مثمرة.

العالم - اوروبا

ولدى خروجها من مقر الإدارة اليوم الأربعاء قالت نولاند للصحفيين، ردا على سؤال حول انطباعها عن لقاءاتها هناك: "كانت مثمرة جدا" حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وعلم سابقا أنه من المخطط أن تلتقي نولاند اليوم كلا من دميتري كوزال، نائب رئيس إدارة الكرملين، ويوري أوشاكوف، ومساعد الرئيس الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتصالات مع نولاند، التي تنتهي اليوم زيارتها إلى موسكو، ضرورية وتجري في الوقت المناسب.

وكانت نولاند كشفت عند وصولها إلى موسكو يوم الاثنين الماضي أن الموضوع الرئيسي للقاءاتها في العاصمة الروسية هو العلاقات المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها بين روسيا والولايات المتحدة.

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