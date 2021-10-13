وسم "مع حزب الله" يكتسح تويتر

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واطلق اللبنانيون هاشتاغ #مع_حزب_الله رحبوا من خلاله بتصريحات السيد حسن نصرالله وحرصه على وحدة الشعب اللبناني بكافة أطيافته مؤكدين ان لبنان يتمتع بعزة وسيادة كاملة في ظل وجود حزب الله ومحور المقاومة. مستذكرين خطوة سيد المقاومة في جلب المازوت من الجمهورية الإسلامية ومد محطات البنزين التي شهدت نقصا حادا في الوقود.

وكان السيد نصرالله قد أكد إن القاضي الحالي في قضية انفجار مرفأ بيروت مستمر في أخطاء القاضي السابق بل ذهب إلى الأسوأ، ويوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، مؤكدا أن الأصل أن يصل قاضي التحقيق إلى هوية من استقدم باخرة النيترات إلى مرفأ بيروت.

المغردون اللبنانيون يقولون ان مفاد كلمة السيد نصرالله هي ان قاضي قضية مرفأ بيروت يتعرض لضغوط خارجية ويقصد بها الحركة الصهيوأميركية ودولا إقليمية ومحذرا في نفس الوقت من السماح للهات الأجنبية في التدخل في الشؤون اللبنانية.

مغردون آخرون يقولون ان كل وطني شريف يجب ان يكون مع حزب الله ، فقد أثبت للقاصي والداني أنه الأشرف والأكثر حرصا على اللبنانيين.

هذا وكانت السلطات اللبنانية قد قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار. معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بإصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق.

وكان القاضي بيطار قد حدد، الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لاستجواب المشنوق كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت بصفته وزيرا سابقا للداخلية.