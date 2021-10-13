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نائب وزير الخارجية اليمني يفجر قنبلة استخباراتية ناجحة في مأرب

نائب وزير الخارجية اليمني يفجر قنبلة استخباراتية ناجحة في مأرب
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

كشف نائب وزير الخارجية اليمنية في حكومة الانقاذ “حسين العزي” عن عملية استطلاعية ناجحة جاءت بالتعاون مع مجندي طارق صالح القادمين من الساحل اليمن الغربي إلى مارب.

العالم- اليمن

وقال العزي تغريدة نارية اليوم الاربعاء :” تريدون اللعب على المكشوف ؟ حسناً .. قافلة الساحل كانت أفضل غطاء لتنفيذ أفضل عملية إستطلاعية في الحبيبة مأرب”.

وأضاف العزي :”ليس الغرض من هذه التغريدة المحارشة – كما قد يتوهم بعض الجهلة – ( لأنهم أصلا متحارشين خلقه مايحتاج ) الغرض بالفعل هو إظهار قدرات إخوتكم انطلاقا من قوله تعالى ( وأما بنعمة ربك فحدث ).

ويأتي تصريح حسين العزي بهذه المعلومات تزامنا مع إحراز قوات الجيش واللجان الشعبية تقدما كبيرا في محافظة مارب وسيطرتهم على مناطق واسعة في كلا من مديريتي “العبدية والجوبة” خلال اليومين الماضيين.

وكانت قوات طارق صالح قد ارسلت قافلة غذائية من مناطق سيطرتها في ساحل اليمن الغربي إلى قوات التحالف في مأرب.

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