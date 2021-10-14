احتفال الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف في ذمار

العالم - اليمن

ففي مدينة ذمار، نظم صندوق النظافة والتحسين ومكاتب هيئة الأراضي وهيئة النقل والأشغال العامة والطرق وفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور فعالية ثقافية وخطابية بالمناسبة.

وخلال الفعالية دعا المشاركون جميع أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة والواسعة لإحياء الفعالية المركزية في الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

وفي ذات السياق، أقامت الجامعات الخاصة في مدينة ذمار عدة فعاليات ثقافية وخطابية إحياءً لذكرى مولد خير البشرية.

فيما شهدت الأحياء السكنية في مدينة ذمار إقامة عدة أُمسيات ومهرجانات احتفائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما شهدت مدينة ضوران أُمسية ثقافية.

إلى ذلك، أبناء مديرية الحداء وعزلة الجبل والوادي والسايلة بمخلاف زبيد في مديرية عنس أقاموا فعاليات ثقافية احتفاء بمولد الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

وأقامت محكمة جهران الابتدائية فعالية ثقافية وخطابية إحياءً لهذه المناسبة الغالية، فيما أقام فرع مؤسسة الشهداء ووحدة رعاية الأسرى والمفقودين في مديرية عتمة فعالية ثقافية وخطابية إحياء لهذه المناسبة.

ونظم معهد جامعة ذمار للتعليم المستمر بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي واللجنة الوطنية للمرأة فعالية ثقافية.

ونفذ فرع اتحاد نساء اليمن معرضاً لمنتجات الأسر المنتجة على هامش الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، فيما أقامت إدارة توعية المرأة في مكتب الإرشاد فعالية ثقافية وخطابية وفنية.