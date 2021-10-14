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ايران وكرواتيا تبحثان بشان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية

ايران وكرواتيا تبحثان بشان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

 التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في زغرب برويز اسماعيلي وزير الخارجية الكرواتي غردان غرليتش رادمان وبحث معه حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الاقليمية والدولية.

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاربعاء ناقش الجانبان أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها وزيرا خارجية البلدين في الاجتماع الأخير في نيويورك، ودعم مسار تعزيز العلاقات الإيرانية الكرواتية في جميع المجالات، وضرورة الاستفادة القصوى من الفرص والقدرات في مجال التعاون الاقتصادي.

كما أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تقديره لتعاون إيران في نقل الرعايا الأفغان المرتبطين بكرواتيا إلى بلاده، وأعرب عن أمله في الاسراع باستئناف محادثات فيينا قريباً، مؤكداً على التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف.

وكان وزير الخارجية الكرواتي قد شدد في لقاء مع نظيره الإيراني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية دور إيران في المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، مشيرا الى انه لا يوجد بديل أفضل من الاتفاق النووي.

من جانبه اشار وزير الخارجية الايراني الى عدم عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين منذ 16 عاما، وقال: نحن مستعدون لعقد اجتماع اللجنة المشتركة في طهران في أقرب وقت ممكن.

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