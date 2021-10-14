شاهد.. ما هو المطلوب في قضية تحقيق ملف انفجار مرفأ بيروت؟

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وأضاف حدرج خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن المطلوب اليوم هو استكمال تحقيق ملف انفجار مرفأ بيروت وتصويب مسار المحقق وهناك قرارات استعراضية واستنسابية واستفزازية من قبل المحقق تفاجئ الجميع حيث هناك تسريبات صدرت عنه بأن هناك خطوات سيمضي بها غير عابئ بكل قواعد القانونية والدستورية اضافة الى ذلك يحاول فريق لبناني ان يلقي حالة من القداسة على القضاء اللبناني وهو امر غير متوفر بعد 30 عاماً من استنكاف القضاء اللبناني عن القيام بمسؤوليته والذي اوصل لبنان الى جريمة انفجار مرفأ بيروت من خلال قرارات قضائية خاطئة.

وأكد حدرج على أن محقق ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار سيمضي في خطواته التصعيدية خصوصا بعدما صرحوا محامي وزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس بأنهم سمعوا من المحقق العدلي بأنه سيطال رؤوس كبيرة اكبر من فنيانوس والوزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل ولمح الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ولم يصدر اي نفي عن المحقق بهذا الخصوص.

وتابع حدرج بأن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم أمس الأربعاء لم يبشر بالخير لأن هناك تعاون من فريق سياسي معين وجدوا أنفسهم أمام مأزق لأن الفريق المتضرر من مسار التحقيق طالب بإتخاذ اجراءات معينة وهناك عوائق قانونية تحول دون تنفيذها حيث استندوا الى القانون الإداري حول الجهة التي عينت هذا المحقق وهي غير قادرة على ذلك.

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