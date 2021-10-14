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الرئيس رئيسي يبدا جولة في محافظة فارس

الرئيس رئيسي يبدا جولة في محافظة فارس
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

بدأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الخميس جولة في محافظة فارس (جنوب غرب ايران)، في سابع زيارة له ضمن جولاته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة.

العالم - ايران

ويرافق رئيسي الذي وصل الى مطار شيراز ، وزراء الصحة والطاقة والتعليم الطبي والجهاد الزراعي والصناعة والمناجم والتجارة ومساعد الرئيس لشؤون المرأة والأسرة ومساعد الرئيس في الشؤون البرلمانية ونائب الرئيس للتنمية الريفية والمناطق المحرومة.

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة فارس والتي تستغرق يوما واحدا اجراء لقاءات عامة مع أهالي المحافظة والنخب والعلماء وحضور اجتماع مجلس إدارة المحافظة، وتنفيذ عدة مشاريع، بالإضافة إلى تفقد بعض الاماکن في زيارات غير معلنة.

وسيزور الوزراء ومساعدي اية الله رئيسي، عدد من المدن في محافظة فارس نيابة عن رئيس الجمهورية لمعالجة مشاكل المواطنين.

وتعتبر محافظة فارس، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة، رابع محافظة في البلاد من حيث عدد السكان ورابع محافظة من حيث المساحة وتضم 36 مدينة.

وزار آية الله رئيسي في الأسابيع الأخيرة، محافظات خوزستان وسيستان وبلوجستان وخراسان الجنوبية وإيلام وكهكيلويه وبوير أحمد وبوشهر ضمن جولته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة.

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