أمير قطر يستقبل أعضاء من الكونغرس الامريكي

العالم - قطر

وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، فإن الشيخ تميم استقبل في مكتبه بالديوان الأميري كلاً من النائب داريل عيسى، والنائب لو كوريا، والنائب دارين لحود، والنائب جاي أوبيرنولت، والنائب أندرو جاربارينو، والنائب كلوديا تيني، والنائب مات جايتز، والنائب فيكتوريا سبارتز.

واستعرض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجالات عديدة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث كشف رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 وصلت إلى نحو 5.4 مليارات دولار، كما وصلت إلى 2.5 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من عام 2021.

والتقى الشيخ خليفة، أمس الأربعاء، وفد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي يزور البلاد حالياً، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وكذلك مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وإمكانية التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأمريكيين في إقامة تحالفات تجارية جديدة.