مجموعة الصداقة الايرانية الباكستانية البرلمانية تؤكد على توطيد العلاقات

العالم - ايران

واشار امير ابادي فراهاني، خلال لقائه طلحة محمود اليوم الخميس في اسلام اباد ضمن زيارة الوفد البرلماني الايراني لباكستان للتباحث حول توطيد العلاقات، الى العلاقات والقواسم المشتركة بين البلدين على الصعد التاريخية والثقافية، مبيناً: ان ايران وباكستان يتشاطران بحدود طويلة واواصر قرابة وقواسم ثقافية واجتماعية مشتركة مايمنح تنمية العلاقات بينهما داعما راسخاً.

وأكد على رفع مستوى التعاون بين البلدين لاسيما على الصعيد البرلماني، عادّا، العلاقات البرلمانية توطد العلاقات بين البلدين، مؤكدا ترحيب مجلس الشورى الاسلامي في الارتقاء بمستوى التعاون بين ايران وباكستان.

ولفت الى ان افتتاح أسواق حدودية وتقديم تسهيلات جمركية واستخدام الآليات المتاحة ينمي من رفاهية سكان المناطق الحدودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.

وأكد ان المتوقع من باكستان حكومة وبرلمانا ان تتخذ خطوات عملية ومساعي أكثر حزما حيال الاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي والتجاري في اطر الاتفاقات الموقعة بين البلدين.