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دعوات لأداء صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع الأسرى بالخليل

دعوات لأداء صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع الأسرى بالخليل
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا الحراك الشبابي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الجماهير للمشاركة بأداء صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين؛ إسنادًا ودعمًا لهم.

العالم ـ فلسطين

وحثّ الحراك الشبابي على المشاركة في الفعالية وأداء صلاة غد الجمعة في خيمة التضامن عند دوار ابن رشد؛ إسنادًا للأسير مقداد القواسمة ورفاقه الأسرى المضربين عن الطعام.

وطالبت عائلة الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 85 يوما الجهات الرسمية والحقوقية العمل من أجل إطلاق سراحه قبل فوات الأوان.

وأشارت والدة الأسير القواسمة إلى أن نجلها فقد جزءًا من ذاكرته، ويعاني من آلام شديدة، الأمر الذي يستوجب التدخل السريع للإفراج الفوري عنه دون مماطلة أو تسويف.

وتابعت: "الثمن الذي يدفعه المقداد كبير على حساب صحته وعافيته وحياته؛ فهو يدفع ثمن كرامة الشعب والأسرى في سجون الاحتلال، ومن حقه أن يعيش كما غيره بحرية تامة غير منقوصة بعيدا عن جبروت الاحتلال".

وقبل أيام أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتجميد الاعتقال الإداري للأسير القواسمة إلا انه أصر على استمراره في الإضراب، وعدّ ذلك القرار محاولة يائسة من الاحتلال لإرغامه على فك الإضراب.

وأكد القواسمة أنه لن يرجع عن قرار الإضراب حتى ينال حريته كاملة، ولا يرضى بقرار تجميد الاعتقال، ولن يتناول أي طعام ولا ملح ولا سكر ولا فيتامينات، ولو اضطر الأمر أن يضرب عن الماء، ولن يتراجع حتى حصوله على قرار إنهاء أمر اعتقالٍ.

وأضاف: "رغم خطورة وضعي الصحي ومواجهتي خطر الموت في أي لحظة لن أفك إضرابي عن الطعام حتى انتزاع حريتي لأكون بين أهلي وأحبابي، ومستعد للتضحية ودفع الثمن".

ويواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس منذ (92 يوما)، ومقداد القواسمة يواصل إضرابه لليوم (85)، وعلاء الأعرج منذ (68 يوما)، وهشام أبو هواش المضرب منذ (59 يوما)، وشادي أبو عكر لليوم (51 يوما)، وعياد الهريمي منذ (22 يوما)، وخليل أبو عرام مضرب لليوم الخامس تواليًا؛ إسنادا للأسرى المضربين ولأسرى الجهاد الإسلامي".

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