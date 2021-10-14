الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري كني: مستعدون لمفاوضات جدية تفضي لنتائج عملية

باقري كني: مستعدون لمفاوضات جدية تفضي لنتائج عملية
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" ان بلاده مستعدة لمفاوضات إلغاء الحظر الجدية التي تفضي لنتائج عملية وليس مجرد اتفاق على الورق.

العالم - ايران

وشكك باقري كني بجدية وجود إرادة حقيقية لدى واشنطن للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، مشيرا إلى تقاعس الأطراف الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها ودعاها لتحمل مسؤولياتها.

واكد باقري بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت على الدوام بانها لاعب مسؤول على الصعيد الدولي في حين اثبت الطرف الاخر بانه يبتعد بمسافة ذات مغزى عن القبول بالمسؤولية وقال: ان اي طرف يثبت قبوله المسؤولية بصورة اكبر يكون اقرب الى طاولة المفاوضات.

وفي المقابل قال نائب مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد للعمل مع إيران وأطراف المفاوضات لتحقيق نتيجة مرضية.

وشرح مورا مسؤوليته بصفة مساعد لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، مؤكدا استعداده للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر الاطراف في مسار مواصلة المفاوضات للوصول الى النتيجة المرضية لجميع الاطراف.

وتقرر في الختام ان يواصل الطرفان محادثاتهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في بروكسل خلال الايام القادمة.

وجرت في طهران اليوم الخميس محادثات بين مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

وتباحث الجانجان في هذه المحادثات حول اهم القضايا الاقليمية والدولية من ضمنها العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاوروبي وقضية افغانستان وكذلك المفاوضات لالغاء الحظر الظالم المفروض على ايران.

روابط ذات صلة

محادثات بين مساعدي الخارجية الايرانية والاتحاد الاوروبي في طهران

على كوريا الجنوبية اتخاذ اجراء مؤثر لرفع القيود عن الاصول الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شرطة ميسان تلقي القبض على 46 متهماً بقضايا متنوعة

بالصور.. وقفة احتجاجية لأهالي الشيخ جراح أمام القنصلية البريطانية

قالها الامريكيون.. ‘اسرائيل’ تقتل الأطفال

ميقاتي: اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني

بالفيديو.. ماذا بعد لغة "هدوء النار" الحذر في لبنان؟

وسط تزايد التوتر بين الجزائر والرباط...المغرب ینوي شراء طائرات مسيرة من تركيا