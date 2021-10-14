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زيارة امير عبداللهيان الى لبنان

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الى لبنان وردة فعل الإعلام الغربي - العربي الذي حاول ان يشوه نتائج هذه الزيارة.

العالم - انقلاب الصورة

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