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قيس سعيد: الحوار فقط مع الشعب التونسي ومع الشباب

قيس سعيد: الحوار فقط مع الشعب التونسي ومع الشباب
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد لدى اشرافه على أول مجلس وزاري لأعضاء حكومة نجلاء بودن على أنّه لن يكون هناك حوارا ثالثا على غرار الأول والثاني، مضيفا بأنّ الحوار المنتظر سيكون فقط مع الشعب التونسي ومع الشباب.

العالم-تونس

وتابع سعيد أن الأمر المنظم للحوار سيصدر في القريب العاجل و سيكون مع الشعب التونسي وليس مع من تواطؤوا مع عواصم أجنبية ومع من يتحفزون الفرص لتولي حقائب وزارية” حسبما نقل موقع الرقمية.

و أضاف قيس سعيد : “أريد ان اذكر التونسيين قبل الأجانب بميثاق الأمم المتحدة الذّي ينص على أنه لا مجال للتدخل في الشؤون الداخلية و على التساوي في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة..متابعا: “سيادة تونس وسيادة الشعب دونها الموت”.

و اعتبر سعيد في السياق ذاته أن قضية تونس قضية وطنية خالصة و ليست قضية دولية ولكنهم يريدون تدويلها متسائلا عن معنى أن توضع تونس في جدول أعمال برلمانات أجنبية.

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قيس سعيد: الحوار فقط مع الشعب التونسي ومع الشباب