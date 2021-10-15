قيس سعيد: الحوار فقط مع الشعب التونسي ومع الشباب

العالم-تونس

وتابع سعيد أن الأمر المنظم للحوار سيصدر في القريب العاجل و سيكون مع الشعب التونسي وليس مع من تواطؤوا مع عواصم أجنبية ومع من يتحفزون الفرص لتولي حقائب وزارية” حسبما نقل موقع الرقمية.

و أضاف قيس سعيد : “أريد ان اذكر التونسيين قبل الأجانب بميثاق الأمم المتحدة الذّي ينص على أنه لا مجال للتدخل في الشؤون الداخلية و على التساوي في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة..متابعا: “سيادة تونس وسيادة الشعب دونها الموت”.

و اعتبر سعيد في السياق ذاته أن قضية تونس قضية وطنية خالصة و ليست قضية دولية ولكنهم يريدون تدويلها متسائلا عن معنى أن توضع تونس في جدول أعمال برلمانات أجنبية.