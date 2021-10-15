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غضب رواد التواصل من عضوية الإمارات في مجلس حقوق الإنسان

الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

ترشحت الإمارات رسميا لعضوية مجلس الامم المتحدة لحقوقِ الانسان، ما اثار انتقادات واسعة بسبب سجل حقوق الانسان الاماراتي، حيث دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الى التصويت ضد انضمام ابوظبي للمجلس.

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وسعت الامارات في السنواتِ الماضية لاعطاءِ صورة مختلفة للعالم بانها تعمل على تعزيز ِحقوق الانسان، حيث استضافت اجتماعات ضمن قادة دينيين من حول العالم وسوقت لفكرةِ انها اصبحت مهد التسامح الديني والذي بطبيعة الحال فتح الطريق امام الترويجِ للتطبيعِ مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وغضب رواد التواصل من انضمام الامارات الى مجلس ِحقوق الانسان حيث جاء في حساب "اليمن بلد التنوع": " نعم اصبح التصويت للدول يُشترى من قبلِ دول النفط. مثل ما فعلوا مع اللجنة الدولية التي تتقصى الحقائق في اليمن".

وكتب حساب "إمرأة من آل هود": "أعتقد بأنها سوف توجه المجلس الموجَه أصلا لخدمة الإمارات ومرتزقتِها وقناديلها لينحاز أكثر لفئة ويتجاهل فئات بل إن مجلس حقوق الإنسان نفسه ليس له فائدة غير المتاجرة بالإنسان وقضاياه لخدمة مؤسسيه وبلدانهم".

كتب صفحة "اميركيون من اجل حقوق الانسان في البحرين" حول هذا الموضوع: "في ضوء معرض إكسبو دبي القادم، وترشح الإمارات لمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام2022، نحث الحكومة الإماراتية على إنتهاز هذه الفرصة لتثبت للمجتمع الدولي إلتزامها بحقوق الإنسان بالإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين المسجونين".

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