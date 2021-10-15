إطلاق سراح معتقلين بغوانتانامو بينهما حارس بن لادن

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وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس المراجعة الدورية بين الوكالات وافق على نقل كل من سند يسلم الكاظمى وأسد الله هارون جول بترتيبات أمنية، إلا أن لم يشر إلى المكان الذى سيتم إرسال جول إليه، وهو مواطن أفغانى محتجز من قبل الجيش الأمريكى منذ عام 2007.

وقال المجلس إنه ينبغى إعادة توطين الكاظمى بعمان. وأشارت الصحيفة إلى أن عدم استقرار الوضع باليمن يجعل من الصعب مراقبة العائدين والمساعدة فى إعادة تأهيلهم.

وكان الكاظمى، البالغ من العمر 41 عاما، وتم القبض عليه فى دبى عام 2003، واعتبرته وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية حارسا شخصيا لأسامة بن لادن مؤسس "تنظيم القاعدة" لكن لم يتم محاكمته على الإطلاق.

وقالت محامية الكاظمى مارثا راينر، الأستاذ فى كلية فوردهام للقانون، إن موكلها فى صحة جيدة ويتطلع لنقله فى أسرع وقت ممكن.

وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ومسئولين آخرين قد قالوا إن هدف الرئيس بايدن هو جعل معتقل غوانتانامو خاليا ليحيي وعود قطعها من قبل الرئيس باراك أوباما عندما كان بايدن نائبا له.

وأحبط الكونجرس مساعى لمنع نقل أى من معتقلى غوانتانامو إلى الولايات المتحدة لأى سبب. ولم تحقق إدارة بايدن تقدما فى رفع القيود والتى ستكون خطوة رئيسية نحو إغلاق السجن.