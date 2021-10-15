العراق ينجز الربط الكهربائي مع الكويت ويتجه للرياح لتوليد الطاقة

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة ان كريم :"أكّد خلال اللقاء على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وأشاد بالنمو والتطور الكبيرين الذي تشهده الكويت، حيث الإعمار الذي تتوشح به معالمها اضافة الى إزدهارها تكنولوجياً واقتصادياً".

وتعرض كريم خلال الجلسة الى الربط الخليجي وأهميته خصوصاً انه سيكون بجزئيات كبيرة منه داخل الاراضي الكويتية تُقدر بـ ٢٢٠ كم ، وان الوزارة قد بحثت وبشكل تفصيلي اغلب التفاصيل الفنية، والمفاوضات لا تزال جاريةً مع هيئة الربط حول التعرفة، ويمكن للكويت ان تلعب دوراً مرناً في حسمها بسبب علاقاتها الفعالة ووسطيتها في موازنة الفوائد المتحققة بين العراق ودول الخليج".

وتحدث المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عن مشاريع الكهرباء في العراق قائلاً :"نحن ماضون بجملة من مشاريع الربط الكهربائي مع الاردن وتركيا والمملكة العربية السعودية، وان هنالك توجيهات حثيثة من رئيس مجلس الوزراء بذلك، إذ انجزنا المراحل النهائية من الربط الكهربائي مع الكويت".

ولفت الى "التوقيع مع شركات عالمية عدة إتفاقات حول إستغلال الطاقة الشمسية، ولدينا آفاقاً مفتوحةً لنستغل طاقة الرياح في مواقع ملائمة".

من جانبه، بيّن السفير الكويتي، ان "البحث مستمر بشأن موضوعات الربط الكهربائي، والان نجد الهمة العالية والمسعى الكبير للتنفيذ، ونحن نتطلع ومستعدون للإنفتاح بشكل كامل للإنجاز، وستبذل الكويت قصارى جهودها لإتمامه من خلال التوصل لحلول وسطية مُرضية لجميع الاطراف المتفاوضة".