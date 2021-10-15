كوريا الجنوبية تبحث عن أجنبيين انتهكا قوانينها

العالم- اسيا والباسفيك

وقالت وكالة الشرطة الكورية إنها تلقت أوامر اعتقال محلية وطلبت من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" للمتهمين، في محاولة لإحضارهما إلى كوريا الجنوبية.

ولم تنشر السلطات الكورية الجنوبية علناً الاسمين أو معلومات إضافية عن المشتبه بهما اللذين طلبت بشأنهما إشعار الإنتربول - باستثناء القول إن أحدهما مواطن أوكراني.

وكان المشتبه به وهو مواطن أوكراني من بين ستة أشخاص اعتقلتهم الشرطة الأوكرانية في يونيو، عندما انضمت السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية في مداهمات لمنازل المشتبه بهم المنتمين إلى منظمة "كلوب رانسموير" في العاصمة الأوكرانية كييف وأماكن أخرى. استهدفت عمليات الشرطة الزملاء المزعومين لعصابة برامج الفدية الناطقة بالروسية التي ألقي باللوم فيها على نصف مليار دولار من الأضرار في الهجمات الإلكترونية التي تؤدي الى تزاحم ولا يمكن إيقافها إلا بمفتاح برنامج تم الحصول عليه عن طريق دفع فدية للمجرمين.

وقال بيان لشرطة كوريا الجنوبية إن المشتبه بهم المحتجزين في أوكرانيا في يونيو زعم أنهم تعاونوا مع منظمة قرصنة وغسلوا العملة الافتراضية التي حصلوا عليها من خلال برنامج الفدية وحوّلوها إلى سيولة نقدية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت شرطة كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لاحتجاز ثلاثة من هؤلاء في وقت سابق في أوكرانيا، وشخص آخر رفضوا الكشف عن جنسيته، بتهمة انتهاك قوانين كوريا الجنوبية بشأن شبكات الاتصال وحماية المعلومات، والابتزاز وإخفاء العائدات الإجرامية.