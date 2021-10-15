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بوتين عن الوضع في قره باغ: سلام سيء أفضل من حرب جيدة

بوتين عن الوضع في قره باغ: سلام سيء أفضل من حرب جيدة
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أهمية نظام وقف إطلاق النار الساري في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، مشيدا بدور قوات حفظ السلام الروسية في دعم الهدنة هناك.

العالم- روسيا

وقال بوتين أثناء مشاركته اليوم الجمعة في قمة زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة، تعليقا على تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اللذين ثمنا جهود قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في منطقة النزاع، قال: "يؤكد ذلك مرة أخرى حكمة أمثال روسية، منها "سلام سيء أفضل من حرب جيدة" و"الجيد في أي خلاف هو التصالح"، وغيرهما".

ولفت بوتين إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تضمن سريان الهدنة المتفق عليها في قره باغ وتساعد في إيصال المساعدات الإنسانية وإزالة الألغام وإعادة بناء البنى التحتية الأساسية وتقديم الدعم الطبي إلى المواطنين في كلا الجانبين من خط التماس، ناهيك عن إسهامها في عودة أكثر من 52 ألف نازح إلى ديارهم.

وشدد الرئيس الروسي على أن الدور الرئيسي لرابطة الدول المستقلة يكمن في تهيئة الظروف للتعاون السلمي بين اعضائها من أجل ازدهارها وتطورها ورفع مستوى رفاه المواطنين.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين هذه على خلفية جولة جديدة من زيادة التوترات في قره باغ، حيث يتبادل الجانبان الأذربيجاني والأرمني الاتهامات بخرق الهدنة.

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