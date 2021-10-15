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حكومة الانقاذ في صنعاء تنفي وجود حصار على مديرية العبدية

حكومة الانقاذ في صنعاء تنفي وجود حصار على مديرية العبدية
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ اليمنية “حسين العزي” انه لا يوجد حصار على مديرية العبدية كما يشاع من قبل إعلام العدوان.

العالم- اليمن

وكتب “العزي” في تغريدة له قائلا: “نؤكد للجميع بأن ما يشاع حول حصار العبدية غير صحيح بالمطلق وكل المنافذ متاحة من قبلنا”.

وأضاف:” إن عناصر متطرفة من القاعدة ومسلحي الإخوان هم في الواقع من يحتجزون المدنيين كرهائن ودروع وهو أمر لا يمكن لصنعاء السكوت عليه ولن يثنيها الإعلام الكاذب عن واجبها في إنقاذ أهلنا من قبضة هؤلاء المجرمين”.

وعقب سيطرة الجيش واللجان على مديرية العبدية بمحافظة مأرب اليوم الجمعة، قال العزي في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر” “العبدية تعانق صنعاء بعد طول غياب”.

وأضاف العزي في تغريدة أخرى” تستمر أمريكا في التحريض والتضليل ونقول للجميع: “نحن لا نتحدى أحد في هذا العالم ولا نعتدي على أحد، نحن فقط ندافع عن بلدنا وشعبنا، ونتمسك بحقوقنا الطبيعية كبشر وبحقوقنا السيادية كبلد مستقل وهذه الحقوق لن نتنازل عنها حتى ولو اضطررنا لأكل الرمال أو استمرت هذه الحرب 100عام.

وتُعد مديرية العبدية المديريةَ الحادية عشرة التي يتم تحريرها في مارب من اصل اربع عشرة مديرة من جانب الجيش اليمني واللجان الشعبية، ومع تقدم القوات اليمنية في مديرية الجوبة المحاذية لمدينة مأرب يبدو انها بالفعل اقتربت من إنهاء ملف هذه المدينة، وهو ما دفع مرتزقة العدوان الى اعلان النفير العام وتقوية حصون مدينة عتق معقلهم الحالي مع اقتراب سقوط مأرب.

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حكومة الانقاذ في صنعاء تنفي وجود حصار على مديرية العبدية

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