روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان

العالم- روسيا

وتأتي المناورات في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول وتشارك فيها سفن حربية وسفن دعم من أسطول المحيط الهادي الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام وغواصة.

وتشارك مدمرتان وغواصة وطرادان من بين السفن التي أرسلتها بكين للمشاركة في التدريبات.

وأفادت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي في بيان أن سفن البحرية الروسية والبحرية الصينية خلال مناورة التفاعل البحري 2021 في بحر اليابان أطلقت نيران مدفعية لتدمير الألغام، في إطار مكافحة مخاطر الألغام.