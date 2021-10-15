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دراسة... الكشف عن خطر صحي متعلق بتناول لحوم الدواجن

دراسة... الكشف عن خطر صحي متعلق بتناول لحوم الدواجن
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أشارت دراسة بريطانية أن استهلاك لحوم الدواجن يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان الجلد الخبيث والبروستات وسرطان الغدد الليمفاوية.

العالم - منوعات

وأكد طبيب الأورام والمعالج الكيميائي، أندريه بازيليف، أن لحم الدجاج والديك الرومي يمكن أن يسبب السرطان، كما نقل موقع "إزفسيتا".

وأضاف بازيليف أن الدراسة ضمت أكثر من 500 ألف شخص، نتج عنها تشخيص إصابة 23 ألف بريطاني بأمراض سرطانية مختلفة، وذلك بسبب استخدام المضادات الحيوية والمواد الأخرى في إنتاج الدواجن واكتسابه الوزن وإعطاء اللحوم فترة صلاحية أطول، كما وجد العلماء أن تناول 30 غراما من اللحوم البيضاء يسبب مخاطر الإصابة بالسرطان، ونصح الاختصاصي المستهلكين بشراء اللحوم البيضاء التي لا تستخدم المواد الكيميائية في إنتاجها.

ويضيف بعض الخبراء أن طريقة طهو الدجاج أو نوع الزيت الذي يتم استخدامه قد يلعبان دورا في الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، كما أنه من الممكن زيادة خطر تناول لحوم الدجاج بسبب بعض أمراض المناعة الذاتية التي تقترح أن لحوم الدجاج أسهل للهضم من اللحوم الحمراء.

وقامت بعض الدراسات السابقة بتقييم زيادة مخاطر استهلاك اللحوم الحمراء مع زيادة معدلات الوفاة، كما ارتبط تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة بخطر الإصابة بسرطان الكولون والمستقيم بالإضافة إلى سرطان الثدي.

وتحدث طبيب الأورام، أنطون إيفانوف، عن أن استهلاك الأدوية التي تحتوي على هرمون الأستروجين مثل: موانع الحمل المختلفة وأدوية تنظيم الهرمونات، قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

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