رئيس هيئة الاركان الايرانية يزور موسكو قريبا

العالم - ايران

وقال العقيد الركن البحري خسروي مقدم في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" ان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري سيزور موسكو بداية الاسبوع الجاري على راس وفد عسكري رفيع المستوى للبحث في تطوير التعاون المشترك مع الاتحاد الروسي.

واضاف: ان اللواء باقري سيتوجه الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو.

وقال الملحق العسكري الايراني في موسكو انه من المقرر ان يقوم اللواء باقري خلال الزيارة بالبحث وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الروس حول تنمية التعاون والعلاقات الدفاعية والعسكرية المشتركة ومكافحة الارهاب ومناقشة التطورات الاقليمية والدولية.