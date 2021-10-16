من الطيونة الى قندهار..  القاتل واحد

العالم - نبض السوشیال

واتهم النشطاء عملاء أمريكا والكيان الصهيوني باستهداف أتباع أهل البيت (ع) في أفغانستان مؤكدين رفضهم لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كل المبادئ الدينية والإنسانية.

وكتب أحد المغردين: يغدرنا عملاء أميركا والصهيونية الوهابية في مساجد قندهار، ويغدروننا قنصاً من سطوح الطيونة، يستبيحون دماء رجالنا المسالمين والنساء...

وأكد المغردون أن "داعش" هو صنيعة أميركا، حيث تسائل بعض النشطاء أين كان تنظيم داعش الارهابي عندما كانت امريكا مسيطرة على أفغانستان؟!

ونشر الكثير من المغردين صورة لرجل يحمل ولده الشهيد الذي كان يصلي إلى جانبه في مسجد فاطمة الزهراء في قندهار، حيث قال البعض إنه كم هو مؤلم ان يحمل والد جثمان ولده الشاب.

وكتب أحد المغردين: تفجيرمسجد مليئ بالمصلين المسلمين في #قندهار #أفغانستان ورائه أمريكا وأسرائيل .. هكذا سجلوا قاعدة عندكم أي جريمة اومشكلة في هذه الأمة سببها وورائها ودافعها ومنطلقها أمريكا وأسرائيل..

واستُشهد 62 شخصاً، وجُرح اكثرُ من 90 آخرين في هجماتٍ انتحارية استهدفتْ مسجداً في مدينة قندهار جنوبيَ افغانستان أثناءَ صلاةِ الجمعة. وتبنّتْ جماعةُ داعش الوهابية الاعتداءَ الإرهابي. وكانَ اكثرُ من 250 مصلياً قد استُشهدوا وجُرحوا جراءَ تفجيرٍ مماثل استهدفَ مسجداً في قندوز الأسبوعَ الماضي.