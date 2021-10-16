برازيلي يبدع جدارية احتجاجية من رماد حرائق غابات الأمازون

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وقال موندانو، "أستخدم دليل الجريمة"، واصفا العمل الفني الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع بأنه "دفاع عن البيئة بالفن".

وسافر موندانو أكثر من عشرة آلاف كيلومتر عبر البرازيل في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، لجمع الرماد من غابات الأمازون المطيرة ومنطقة المستنقعات في بانتانال وغابات السافانا الاستوائية في سيرادو والغابة الأطلسية. كما التقى رجال الإطفاء والمتطوعين ليستمع إلى قصصهم.

ويجد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو صعوبة في الوفاء بوعده بالقضاء على إزالة الغابات في منطقة الأمازون، أكبر غابة مطيرة في العالم، إذ شجعت دعوته للتوسع في الزراعة والتعدين عمليات قطع الأشجار غير القانونية.

ففي أغسطس (آب) وحده، سجلت الأقمار الصناعية 28060 حريقا في منطقة الأمازون البرازيلية، وهي حصن مهم ضد تغير المناخ، بسبب الكمية الهائلة من ثاني أكسيد الكربون التي يمتصها الغطاء النباتي، ويخزنها، وزادت إزالة الغابات في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي.

وقال موندانو، "هذه الجدارية احتجاج، صرخة استغاثة. أدعم من خلالها فرق الإطفاء، وأدعو أيضا لوقف ثقافة الحرق هذه. إنها تقودنا إلى التدمير الذاتي".