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استشهاد مدني برصاص قوات "قسد" بريف دير الزور

استشهاد مدني برصاص قوات
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

داهمت مجموعات من ميليشيا "قسد" مدعومة بطائرات قوات الاحتلال الأمريكي قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي مستخدمين الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد أحد سكان القرية.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية أن “حوامات عسكرية أمريكية ساندت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” لتطويق قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي واقتحامها وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد مدني كما خطفت الميليشيا 10 من أهالي القرية واقتادتهم إلى مقراتها القريبة”.

وتواصل ميليشيا “قسد” مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عمليات اقتحام قرى وبلدات في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واستشهد على إثرها عشرات المدنيين واختطفت المئات أغلبهم من الشباب واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.

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