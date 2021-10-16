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أبعاد وأهداف الزيارة المرتقبة للواء باقري الى موسكو

أبعاد وأهداف الزيارة المرتقبة للواء باقري الى موسكو
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

من المقرر ان يقوم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بزيارة الى موسكو قريبا.

العالم - ايران

وتتسم هذه الزيارة بالاهمية من عدة جهات هي كما يلي :

- الدعوة الرسمية لوزير الدفاع الروسي تعبر عن دور إيران الخاص في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين واعتراف القوى العالمية بضرورة أن تلعب إيران دورا في المعادلات الإقليمية والعالمية.

-يمكن اعتبار هذه الزيارة بانها استمرار للتفاعلات بين البلدين لزيادة واستثمار طاقات الجانبين على صعيد تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية لبعضهما البعض.

-توصل البلدان إلى وجهة نظر مشتركة مفادها أن استراتيجية تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين يمكن تنفيذها في شكل تفاعلات وتقارب بين الجيران ، وتأتي هذه الزيارة في هذا الاطار.

-نظرا للظروف الخاصة والتحركات المشبوهة التي تستهدف أمن المنطقة ، فإن هذه الزيارة هي رسالة واضحة لمثيري الأزمات في المنطقة ، امريكا والكيان الصهيوني.

-سياسة إيران الخارجية في الحكومة الثالثة عشرة تتمحور حول العلاقات مع دول جوار ، وستكون الدبلوماسية الدفاعية للواء باقري خلال زيارته الى باكستان وروسيا مكملة لهذه السياسة.

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أبعاد وأهداف الزيارة المرتقبة للواء باقري الى موسكو