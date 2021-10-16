السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إدانة محافظ البنك المركزي الايراني الأسبق بـ 10 سنوات سجن

إدانة محافظ البنك المركزي الايراني الأسبق بـ 10 سنوات سجن
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث السلطة القضائية الايرانية عن الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على محافظ البنك المركزي الاسبق ولي الله سيف.

العالم - ايران

وأوضح " ذبيح الله خدائيان" في تصريح للتلفزيون اليوم السبت، أن المتهم الاول (ولي الله سيف) بقضية الاخلال بالعملة الاجنبية سنة 2017، تم ادانته بالسجن 10 سنوات مع النفاذ
واضافة الى مساعد المحافظ البنك المركزي لشؤون النقد الاجنبي "أحمد عراقجي" بـ 8 سنوات سجن ايضا.

وأشار أن المدانين المذكورين تم توجيه لهما تهم الاخلال بسوق النقد الاجنبي وتهيئة الظروف لبيع العملة بصورة غير مشروعة بنحو 160 مليون دولار اضافة الى 20 مليون يورو.

وأكد المتحدث أن احكام الحبس شملت المتهمين الآخرين " سالار آقاخاني" 13 سنة و" ميثم خدائي" (موظف بديوان الرئاسة سابقا ) 5 سنوات، بجانب مساعد الشؤون الدولية سابقا بادارة النقد الاجنبي للبنك المركزي "رسول سجاد" 13 سنة.

وشدد على أن الاحكام الصادرة من المحكمة باتة وقطعية التنفيذ.

روابط ذات صلة

المركزي الايراني يطرح 429 مليون دولار بسوق الصرف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..مدير مكتب قناة العالم في بغداد يكشف آخر مستجدات نتائج الانتخابات العراقية

الحلوى البحرينية تعجب أفيخاي أدرعي وتغضب النشطاء‎‎

تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء البوكمال

قفزة بوفيات كورونا في روسيا.. 1002 حالة وفاة جديدة

الصحة الايرانية: تراجع ملحوظ بالاصابات والوفيات بكورونا

مارب.. تحالف العدوان يخسر قيادات بارزة في معركة العبدية