إدانة محافظ البنك المركزي الايراني الأسبق بـ 10 سنوات سجن

العالم - ايران

وأوضح " ذبيح الله خدائيان" في تصريح للتلفزيون اليوم السبت، أن المتهم الاول (ولي الله سيف) بقضية الاخلال بالعملة الاجنبية سنة 2017، تم ادانته بالسجن 10 سنوات مع النفاذ

واضافة الى مساعد المحافظ البنك المركزي لشؤون النقد الاجنبي "أحمد عراقجي" بـ 8 سنوات سجن ايضا.

وأشار أن المدانين المذكورين تم توجيه لهما تهم الاخلال بسوق النقد الاجنبي وتهيئة الظروف لبيع العملة بصورة غير مشروعة بنحو 160 مليون دولار اضافة الى 20 مليون يورو.

وأكد المتحدث أن احكام الحبس شملت المتهمين الآخرين " سالار آقاخاني" 13 سنة و" ميثم خدائي" (موظف بديوان الرئاسة سابقا ) 5 سنوات، بجانب مساعد الشؤون الدولية سابقا بادارة النقد الاجنبي للبنك المركزي "رسول سجاد" 13 سنة.

وشدد على أن الاحكام الصادرة من المحكمة باتة وقطعية التنفيذ.