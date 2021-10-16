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شاهد الحالة الفريدة للسعودية في اليمن

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج" المحميات" الذي يبث على قناة العالم حال المملكة السعودية في اليمن، التي تعتبر فريدة من نوعها، حيث تفوقت القوة المقاومة الصغيرة في اليمن، التي اصبحت تضرب في العمق السعودي مستعرضا آراء المعارضين السعوديين.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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