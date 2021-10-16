200 رجل أعمال إسرائيلي يزورون الإمارات

العالم- الامارات

الوفد الذي يحمل اسم “بيوند بيزنس”، يتقدمه رئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم “رؤوفين كروبيك”، والرئيس التنفيذي للبنك “دوف كوتلر”، ورئيس معهد التصدير الإسرائيلي “أديف باروخ”.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع كبار المسؤولين الحكوميين في الإمارات، على رأسهم وزير التجارة الإماراتي “ثاني أحمد الزيودي”، ورئيس غرفة التجارة الإماراتية “عبدالله العازوري”، ورئيس مكتب أبوظبي للاستثمار “محمد علي الشرفة”، حسبما ذكرت القناة الإسرائيلية “أي 24”.

وسيحضر الاجتماعات سفير الاحتلال الجديد لدى الإمارات “أمير حايك”.