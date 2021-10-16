مسؤول نمساوي: شركاتنا ترغب بالتواجد في السوق الايرانية

العالم - ايران

جاء ذلك خلال الجولة الخامسة من المحادثات السياسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والنمسا والتي استضافتها طهران يوم السبت برئاسة علي باقري مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية وبيتر لاونسكي الامين العام للخارجية النمساوية.

* على اوروبا ان تقوم بإجراء جاد لوقف الكوارث التي ترتكب في اليمن

وخلال اللقاء، أشار علي باقري الى التاريخ الطويل للعلاقات الثنائية واعتبره بأنه يشكل رصيدا قيما للعلاقات بين البلدين.

وتطرق باقري الى قضايا المنطقة بما فيها آخر التطورات في اليمن وافغانستان وكذلك جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة في التقليل من هذه المشكلات، وصرح: ان الشعب اليمني يواجه لأكثر من 6 سنوات أقسى الهجمات الحربية ومن الناحية الانسانية يُتوقع من الدول الاوروبية ان تقوم بإجراء جاد لوقف هذه الكوارث التي ترتكب ضد هذا البلد.

وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية تمسك ايران بتنفيذ التزاماتها، واضاف: ان اوروبا ورغم انها لم تخرج من الاتفاق النووي بعد خروج اميركا منه، ولكنها لم تقم بإجراء مؤثر وعملي في إطار التزاماتها.

من جانبه، أكد الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية، التاريخ العريق للعلاقات الايرانية النمساوية، ولفت الى ان الاحترام والفهم المتبادل، كرس ارادة التعاون لدى شعبي البلدين.

* رغبة الشركات النمساوية بالتواجد في السوق الايرانية

وأشار بيتر لاونسكي الى الطاقات المتاحة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا رغبة الشركات النمساوية بالتواجد في السوق الايرانية.

وفي الشأن الافغاني، أكد لاونسكي ان بلاده تدرك مخاوف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص، وأعرب عن تقديره لاستضافة ايران اللاجئين الافغان.

وأما عن اليمن، فقد أكد المسؤول النمساوي ان فيينا تبذل جهودها لتقديم المساعدات الانسانية للحد من معاناة الشعب اليمني قدر المستطاع.