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ظاهرة فلكية.. بقعة كالألماس في سماء الدول العربية

ظاهرة فلكية.. بقعة كالألماس في سماء الدول العربية
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، ماجد أبو زاهرة، إنه يمكن رصد اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وأوضح أبو زاهرة، وفقا لصحيفة "المواطن" السعودية أن الاقتراب هو الأقرب بين الزهرة ونجم قلب العقرب منذ 8 سنوات، وزينان الأفق الجنوبي الغربي امس السبت في ظاهرة تم مشاهدتها بالعين المجردة في سماء "الوطن العربي".

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إلى أنه "خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقًا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بنجم النجم الضارب إلى الحمرة قلب العقرب على قبة السماء".

​وشرح أبو زاهرة كيفية رؤية الاقتران، وقال إن "العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر في السماء بعد حوالي نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره".

وتابع أنه "فصل بينهما درجة تقريبًا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانًا من الزهرة".

ولفت رئيس الجمعية الفلكية في جدة إلى أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب، و"لكن سيتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض، وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس".

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ظاهرة فلكية.. بقعة كالألماس في سماء الدول العربية

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