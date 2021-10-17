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سوريا تسجل 340 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 9 حالات

سوريا تسجل 340 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 9 حالات
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية مساء السبت تسجيل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 70 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 38705 شفيت منها 24943 وتوفيت 2391 حالة.

وتتأرجح الإصابات في الأيام الأخيرة بين ارتفاع وهبوط نسبي، بعدما تم تسجيل ارتفاعات قياسية بمعدل الإصابات، تجاوزت في 25 الشهر الماضي 440 إصابة، وأعلنت الوزارة أن نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في مشافي دمشق بلغت 100 في المئة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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