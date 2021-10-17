شاهد.. مواقع التواصل اللبنانية ضد 'كمين الفتنة'

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اما افغانستان بدورها، فقد شهدت نوعاً اخراً من الارهاب تمثل في هجوم ارهابي استهدف مسجد فاطمة الزهراء في مدينة قندهار اوقع عشرات الشهداء وعشرات الجرحى، في ثاني هجوم ارهابي على اماكن دينية لاتباع اهل البيت في افغانستان.

الی موضوع اخر، حيث زار وفد بحريني قبل ايام كيان الاحتلال الاسرائيلي في سياق الترويج للتطبيع. الوفد البحريني زار الكنيست الاسرائيلي، حيث كانت تنتظره هدية متواضعة تليق به كما اعتبر الناشطون. عضوة الكنيست عن القائمة العربية عايدة توما بَصَقَت في وجه الوفد البحريني منتقدة تطبيعهم الطوعي والمذل مع الاحتلال.

وفي تونس، ما تزال اجراءات الرئيس قيس سعيد تثير جدلا واسعا في البلاد. واخر خطواته التهديد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي الذي بدأ حراكا لتحشيد الاصوات المعارضة لاجراءات سعيد.