الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مواقع التواصل اللبنانية ضد 'كمين الفتنة'

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

انتشر عنوان "كمين الفتنة" وسماً علی مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضب اللبنانيين ازاء ما شهدته منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس من اعمال عنف.

العالم - هاشتاغ

اما افغانستان بدورها، فقد شهدت نوعاً اخراً من الارهاب تمثل في هجوم ارهابي استهدف مسجد فاطمة الزهراء في مدينة قندهار اوقع عشرات الشهداء وعشرات الجرحى، في ثاني هجوم ارهابي على اماكن دينية لاتباع اهل البيت في افغانستان.

الی موضوع اخر، حيث زار وفد بحريني قبل ايام كيان الاحتلال الاسرائيلي في سياق الترويج للتطبيع. الوفد البحريني زار الكنيست الاسرائيلي، حيث كانت تنتظره هدية متواضعة تليق به كما اعتبر الناشطون. عضوة الكنيست عن القائمة العربية عايدة توما بَصَقَت في وجه الوفد البحريني منتقدة تطبيعهم الطوعي والمذل مع الاحتلال.

وفي تونس، ما تزال اجراءات الرئيس قيس سعيد تثير جدلا واسعا في البلاد. واخر خطواته التهديد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي الذي بدأ حراكا لتحشيد الاصوات المعارضة لاجراءات سعيد.

روابط ذات صلة

لبنان.. كشف معلومات جديدة عن كمين الطيونة

جريمة المرفأ تحاكي جريمة الطيونة!

سمير جعجع يعترف بتواجد عناصر حزبه في الطيونة

باسيل: القوي ليس من يقنص الناس عن سطوح البنايات بل من يجنب منطقته الفتنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سيول تأمل ان يدفع اعلان نهاية الحرب مع بيونغ يانغ الى عودة المحادثات

شاهد: ضرورة محاسبة المتورطين في جريمة كمين الطيونة

جرثومة 'شيغيلا' تهاجم الاردنيين وتغلق عددا من المدارس

تحالف العدوان السعودي يشن 34 غارة في اليمن ويستمر بخرق إتفاق الحديدة

معاون وزير الخارجية السوري: جريمة استهداف المناضل مدحت الصالح تمثل إرهاب الدولة

شاهد.. هل تشهد لبنان اندلاع حرباً اهلية؟