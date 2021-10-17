الصحة اليمنية تؤكد جهوزيتها لمواكبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي

العالم - اليمن

واعلن وزير الصحة اليمني الدكتور طه المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، جاهزية الطواقم الطبية في ميدان السبعين بأمانة العاصمة ومختلف الساحات في المحافظات المخصصة للاحتفالات بمولد الرسول الأعظم.

وأوضح أنه تم تجهيز 234 سيارة إسعاف مزودة بكافة التجهيزات، و482 كادراً طبياً، منها 92 سيارة داخل الساحات و142 سيارة تم توزيعها على المداخل المؤدية للساحات في مختلف المحافظات.

وأفاد بأنه تم تجهيز 46 مخيماً ومستشفى ميدانياً مجهزاً بالأدوية والمستلزمات و 251 كادراً صحياً، بالإضافة إلى تهيئة 58 مستشفى حكومياً و 122 مستشفى خاصاً، لافتاً إلى نشر ألف و 483 كادراً صحياً داخل الساحات.

ودعا وزير الصحة، إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية لذكرى مولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي ستقام غد الاثنين بميدان السبعين وملعب الثورة ومختلف الساحات في المحافظات.

من جانبه ذكر مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان أمين الشامي أنه تم تجهيز برامج التوعية لضيوف رسول الله الواصلين إلى ميدان السبعين ومختلف الساحات في المحافظات عبر الإذاعات المحلية.

وأوضح أنه تم عمل اللوحات الإرشادية الخاصة بأماكن تواجد المستشفيات والمخيمات الميدانية وعمل الكتيبات الخاصة بذلك.