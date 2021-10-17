الحرم المكي يشهد أول صلاة جماعة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

العالم - السعودية

وأظهرت لقطات مصوّرة ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطف المصلون بعضهم إلى جانب بعض ليؤدوا صلاة الفجر كتفاً إلى كتف.

وأعلن وكيل شؤون المسجد الحرام، سعد بن محمد المحيميد، أمس السبت، الاستعداد التام لاستقبال المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بكامل الطاقة الاستيعابية، ابتداء من اليوم الأحد.

وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، توجيهاً بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.

​ولفت إلى حتمية التزام كل القاصدين بما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة الطبية في كل الأوقات داخل المسجد الحرام، وكذلك حجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية "اعتمرنا" و"توكلنا".

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام، في مارس 2020، بسبب انتشار وباء كورونا، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في يوليو الماضي، قبل أن تسمح، في سبتمبر الماضي، لعموم المسلمين بالصلاة فيه، لكن بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.

ونظمت السعودية موسمي حج استثنائيين، حيث اقتصرت الأعداد على بضعة آلاف في 2020، ثم ارتفعت إلى عشرات الآلاف هذا العام، واقتصر فقط على الملقحين ضد فيروس كورونا.

وبدأت السعودية تخفيف القيود الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" والاقتراب من بدء العودة للحياة الطبيعية إثر تلقيح أكثر من نصف السكان بجرعتين.