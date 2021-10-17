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شاهد.. إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق 3 مشاركين بـ ’مؤتمر التطبيع’ في أربيل

شاهد.. إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق 3 مشاركين بـ ’مؤتمر التطبيع’ في أربيل
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية في العراق، الأحد، الجهات الأمنية باصدار اوامر قبض وتحري بحق 3 من المشاركين بـ"مؤتمر التطبيع" في أربيل.

العالم - العراق

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل اعلام عراقية، (17 تشرين الأول 2021)، فقد "خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد، الكرخ الاتحادية وزارة الداخلية باصدار مذكرات القبض الصادرة من محكمة تحقيق الكرخ الأولى وفق احكام المادة 201 من قانون العقوبات بحق المتهمين الهاربين وهم، علي وسام العيثاوي، وسام عبد ابراهيم الحردان، وريسان ذعار الحلبوسي".

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لـ "كل من يحبذ التطبيع مع كيان الاحتلا "الإسرائيلي" أو روّج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

واصدر القضاء العراقي، في وقت سابق مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع، الذي عقد في أربيل.

وذكر مجلس القضاء في بيان انه "بناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل)".

كما تم اصدار مذكرة قبض بحق "المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة" وفق نص البيان.

كما اصدرت محكمة استئناف الأنبار، مذكرات قبض بحق وسام الحردان وشخصيات أخرى كانت مشاركة في المؤتمر الذي عقد في أربيل وتضمن دعوات للتطبيع مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

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