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التحول في المنطقة بعيداً عن أميركا

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تناولت حلقة "قلم رصاص" هذا الاسبوع مقالات وتحليلات وردت في صحف ومجلات ومراکز ابحاث اميركية ركزت على التحول في المنطقة بعيداً عن أميركا.

العالم - قلم رصاص

ونشر مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الاوسط مقال لمايكل يونغ تحت عنوان التحول بعيداً عن اميركا، وجاء في المقال ان الجهات الإقليمية والدولية تكثف مساعيها من أجل الانخراط في لعبة نفوذ جديدة في الشرق الأوسط، ومع أن العناوين العريضة للخطة تركز ببساطة على تزويد لبنان بالغاز، يبقى الجوهر الحقيقي هو أن مصر والأردن يحاولان استخدام الأوضاع الراهنة في لبنان كوسيلة من أجل إعادة سورية إلى كنف الدول العربية.

وتابع قائلاً: في ظل توقف الولايات المتحدة عن تنظيم شؤون الدول الشرق الأوسط، تعمد الدول العربية إلى جمع أوراقها لخوض لعبة نفوذ خاصة بها على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط، وتفرض الأنظمة العربية قواعد جديدة للعبة النفوذ، تحضيراً لرسم معالم منطقة تحولت بعيداً عن أميركا.

وشارك في نقاش هذه الحلقة من دمشق الباحث السياسي الدكتور ملاذ مقداد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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