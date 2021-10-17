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اللواء باقري يبحث في موسكو التعاون العسكري وأحداث افغانستان

اللواء باقري يبحث في موسكو التعاون العسكري وأحداث افغانستان
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" عصر اليوم الأحد إلى موسكو؛ في زيارة رسمية لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين إيران و روسيا.

العالم - إيران

وكان في استقبال "اللواء باقري" عند وصوله مطار موسكو الدولي، جمع من القادة العسكريين الروس بمن فيهم نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال "سرغئي إيستراکوف" ومبعوث الرئيس الروسي الخاص الجنرال "سيرزينوف"، إلى جانب السفير الإيراني في موسكو "كاظم جلالي".

وينوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية خلال هذه الزيارة، إجراء محادثات على مدى 4 أيام متتالية مع كبار المسؤولين العسكريين الروس حول آليات توسيع العلاقات والتعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا، ومكافة الإرهاب والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

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