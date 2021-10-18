رابطة علماء اليمن تدعو اليمنيين للمشاركة الواسعة في احتفالات المولد النبوي

العالم - اليمن

وأوضحت الرابطة في بيان لها الأحد، أن ذكرى المولد النبوي من أهم المحطات الإيمانية والمناسبات الدينية التي تمثل فرصة حقيقية للعودة لخاتم النبيين ورسالته الإلهية.

وأشارت إلى أن ذكرى المولد النبوي مناسبة إسلامية عالمية تجمع الناس قاطبة تحت مظلة رسول الله المرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهاديا ورحمة للعالمين.

وأكدت رابطة علماء اليمن أن مناسبة المولد النبوي لها دور في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وإحياء قيم الأخوة الإسلامية بينهم وتجاوز حالة الفرقة، مستنكرة في ذات الوقت المشاهد المخزية والمحرمة والسفور والتبرج التي صاحبت احتفال النظام السعودي بما يسمى باليوم الوطني.

ودعت الرابطة الأمة الإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد تجاه ممارسات النظامين السعودي والإماراتي الانحلالية وتماهيهما مع أعداء الرسول والرسالة، كما دعت الأمة الإسلامية إلى موقف جاد وصارم تجاه كل الحكام المطبعين والمتصهينين.

هذا وباركت الانتصارات التي يحققها المجاهدون العظماء في ميادين العزة والكرامة لطرد الغزاة والمحتلين.

كما أدانت التفجير الارهابي الذي تعرض له المسلمون في أفغانستان من قبل داعش الوهابية.

وأدانت أيضا ما تعرض له المواطنون العزل في لبنان من اعتداء غاشم واستهداف آثم وما تعرضت له سوريا من عدوان صهيوني، منوهة إلى أن أمريكا هي وراء كل الدسائس والمكائد والمؤامرات التي تستهدف الأمة.