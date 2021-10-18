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مناورات سعودية - أمريكية مشتركة في البحر الأحمر تستمر 10 ايام

مناورات سعودية - أمريكية مشتركة في البحر الأحمر تستمر 10 ايام
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية عن مناورة بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في أسطولها الغربي، تستمر 10 أيام.

العالم - السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الأحد، بإنطلاق مناورة "التمرين البحري الثنائي المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الأمريكية في الأسطول الغربي.

وقالت إن المناورة تستمر 10 أيام، من أجل "تعزيز العلاقات والتعاون العسكري ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية".

وتشمل أيضا "الإسهام في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر".

في سياق متصل، أضافت الوكالة: "انطلقت الأحد في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة".

وأوضحت أن "القوات الجوية السعودية تشارك بمنظومة طائرات (ف 15 إس إي)".

ولم تقدم وكالة الانباء السعودية تفاصيل عن الدول المشاركة، أو نوعية الطائرات المشاركة، وعددها أو موعد ختام تلك المناورات.

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مناورات سعودية - أمريكية مشتركة في البحر الأحمر تستمر 10 ايام

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