سيدني تخفف قيود كوفيد-19 بعد ارتفاع معدلات التطعيم

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وأدت زيادة التطعيم بشكل أسرع إلى تقديم موعد رفع المزيد من القيود عدة أيام، مع تصدر ولاية نيو ساوث ويلز معدل التطعيم اللازم بجرعتين وهو 80% في مطلع الأسبوع للأشخاص فوق 16 عاما.

وكانت السلطات قد تعهدت بالبدء في تخفيف القيود مع وصول المعدلات إلى 70% و80% و90%.

ولن يكون لزاما استخدام الكمامات في المكاتب، كما يمكن لعدد أكبر من الناس التجمع في المنازل وفي الهواء الطلق، في الوقت الذي تستعد فيه سيدني للتعايش مع كوفيد-19 بعد قضاء فترات كبيرة من هذا العام خالية من الفيروس إلى أن تفشت سلالة دلتا في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

ويمكن لمتاجر البيع بالتجزئة والحانات وصالات الألعاب الرياضية استقبال مزيد من الرواد، بينما يمكن حضور عدد غير محدود من المدعوين حفلات الزفاف.