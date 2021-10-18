الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سيدني تخفف قيود كوفيد-19 بعد ارتفاع معدلات التطعيم

سيدني تخفف قيود كوفيد-19 بعد ارتفاع معدلات التطعيم
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

خففت أكبر مدينة في أستراليا، سيدني، مزيدا من القيود بعد أسبوع واحد فقط من رفع الإغلاق الذي كان مفروضا بسبب كوفيد-19، وسط ارتفاع في مستويات التطعيم.

العالم - اسیا والباسفيك

وأدت زيادة التطعيم بشكل أسرع إلى تقديم موعد رفع المزيد من القيود عدة أيام، مع تصدر ولاية نيو ساوث ويلز معدل التطعيم اللازم بجرعتين وهو 80% في مطلع الأسبوع للأشخاص فوق 16 عاما.

وكانت السلطات قد تعهدت بالبدء في تخفيف القيود مع وصول المعدلات إلى 70% و80% و90%.

ولن يكون لزاما استخدام الكمامات في المكاتب، كما يمكن لعدد أكبر من الناس التجمع في المنازل وفي الهواء الطلق، في الوقت الذي تستعد فيه سيدني للتعايش مع كوفيد-19 بعد قضاء فترات كبيرة من هذا العام خالية من الفيروس إلى أن تفشت سلالة دلتا في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

ويمكن لمتاجر البيع بالتجزئة والحانات وصالات الألعاب الرياضية استقبال مزيد من الرواد، بينما يمكن حضور عدد غير محدود من المدعوين حفلات الزفاف.

روابط ذات صلة

قفزة بوفيات كورونا في روسيا.. 1002 حالة وفاة جديدة

الرئيس الايراني: نواصل بقوة التطعيم العام بلقاح كورونا

دراسة طبية تكشف "مفاجأة غير سارة" لمن تعافوا من كورونا

علماء يحددون فترة سريان مفعول الأجسام المضادة لكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الدفاع الاميركية: أبواب الناتو مفتوحة أمام جورجيا وأوكرانيا

حكومة هايتي تواجه أزمة جديدة بعد خطف مجموعة من الأمريكيين

الى الإرهابي نفتالي.. لبنان والعراق سيشاركان في تحقيق الوعد الإلهي بتحرير فلسطين

طهران : 4 جولات من المفاوضات مع السعودية جرت في اجواء ايجابية وودية

السعودية تبحث التعاون الثنائي مع الصين

شاهد.. نعامة تركض بين السيارات معرضة نفسها للخطر!